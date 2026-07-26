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Port FC Tundukkan PSMS 2-0, Juara Bertahan Langsung Pimpin Grup B Piala Presiden 2026

Minggu, 26 Juli 2026 – 19:37 WIB
Port FC Tundukkan PSMS 2-0, Juara Bertahan Langsung Pimpin Grup B Piala Presiden 2026 - JPNN.com Jatim
Pesepakbola PSMS Medan Angelo Meneses (kiri) menghadang bola pemain Port FC saat pertandingan grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Minggu (26/7/2025). ANTARA/Rizal Hanafi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Juara bertahan Port FC membuka kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Klub asal Thailand itu menaklukkan PSMS Medan 2-0 pada laga perdana Grup B di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (26/7).

Dua gol kemenangan Port FC dicetak Noboru Shimura pada menit ke-17 dan Issam Abdallah menit ke-54. Kemenangan tersebut mengantarkan Port FC memuncaki klasemen sementara Grup B dengan koleksi tiga poin. Sementara PSMS harus puas berada di dasar klasemen tanpa poin.

Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim bermain hati-hati dengan mengandalkan umpan-umpan pendek.

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PSMS yang tampil dengan formasi 4-3-3 sempat mampu meredam tekanan Port FC pada menit-menit awal. Namun, perlahan tim besutan Sarawut Treephan mulai mendominasi jalannya pertandingan.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-17. Noboru Shimura melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau kiper PSMS, Muhammad Natshir. Gol tersebut membawa Port FC unggul 1-0.

Mantan pemain Persebaya Surabaya Bruno Moreira hampir menggandakan keunggulan pada menit ke-21. Namun, peluangnya masih mampu digagalkan lini pertahanan PSMS.

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Port FC kembali mengancam lewat sundulan Noboru pada menit ke-27. Sayangnya, bola hanya membentur tiang gawang.

PSMS berusaha membalas melalui skema serangan balik, tetapi rapatnya lini belakang Port FC membuat Ayam Kinantan kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Port FC mengalahkan PSMS Medan 2-0 pada laga perdana Grup B Piala Presiden 2026. Gol Noboru Shimura dan Issam Abdallah membawa juara bertahan memuncaki klasemen
Sumber Antara
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TAGS   port fc PSMS Medan psms medan vs port fc hasil pertandingan piala presiden 2026 sepak bola indonesia issam abdillah

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