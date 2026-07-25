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Port FC Bidik Pertahankan Gelar Piala Presiden 2026, Bruno Moreira Jadi Andalan

Sabtu, 25 Juli 2026 – 21:30 WIB
Port FC Bidik Pertahankan Gelar Piala Presiden 2026, Bruno Moreira Jadi Andalan - JPNN.com Jatim
Pelatih Port FC Sarawut Treephan (tengah) bersama pemainnya Asnawi Mangkualam (kiri) saat konferensi pers prapertandingan Piala Presiden 2026 di Surabaya, Sabtu (25/7/2026). ANTARA/Naufal Ammar Imaduddin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Port FC datang ke Piala Presiden 2026 dengan satu misi, yakni mempertahankan gelar juara yang diraih musim lalu.

Pelatih Port FC Sarawut Treephan mengatakan turnamen pramusim di Indonesia juga menjadi bagian penting dari persiapan tim sebelum menghadapi kompetisi Thai League dan Liga Champions Asia (ACL).

"Kami ingin mempertahankan gelar dan membawa trofi kembali ke Thailand. Namun, ini juga menjadi kesempatan untuk menguji tim dan menyiapkan taktik menghadapi beberapa kompetisi musim ini," kata Sarawut dalam konferensi pers prapertandingan di Surabaya, Sabtu (25/7).

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Pada laga perdana Grup B, Port FC dijadwalkan menghadapi PSMS Medan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (26/7).

Meski PSMS merupakan tim Liga 2 Indonesia, Sarawut menegaskan timnya tidak akan meremehkan lawan.

Menurut dia, Port FC telah mempelajari gaya bermain Ayam Kinantan yang mengandalkan serangan balik, bola-bola panjang, serta situasi bola mati.

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Sarawut juga menyoroti kehadiran Bruno Moreira sebagai salah satu rekrutan anyar Port FC musim ini. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu dinilai memiliki kualitas individu yang mampu meningkatkan daya gedor tim.

"Kami harus memadukan pemain lama dan baru agar menjadi tim yang lebih kuat," ucapnya.

Port FC membidik gelar Piala Presiden 2026 sekaligus mematangkan tim jelang Thai League & Liga Champions Asia. Bruno Moreira dan Asnawi Mangkualam jadi andalan.
Sumber Antara
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TAGS   port fc psms medan vs port fc piala presiden 2026 Bruno Moreira asnawi mangkualam

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