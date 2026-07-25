PSMS Jadikan Piala Presiden 2026 sebagai Ajang Persiapan Liga 2 dan Seleksi Pemain

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih PSMS Medan Eko Pudjianto memanfaatkan Piala Presiden 2026 sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi Liga 2 sekaligus ajang menilai kemampuan pemain, termasuk mereka yang masih berstatus uji coba.

"Kami bersyukur bisa ikut Piala Presiden. Ini juga menjadi ajang persiapan kami menghadapi kompetisi," kata Eko dalam konferensi pers prapertandingan di Surabaya, Sabtu (25/7).

PSMS membawa 28 pemain yang telah menjalani persiapan selama tiga pekan untuk menghadapi turnamen pramusim tersebut.

Tim berjuluk Ayam Kinantan itu dijadwalkan menghadapi klub Thailand Port FC pada laga perdana Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (26/7) sore.

Selain Port FC, PSMS juga akan menghadapi Persija Jakarta dan tuan rumah Persebaya Surabaya di Grup B.

Eko menegaskan timnya akan berusaha menampilkan permainan terbaik pada setiap pertandingan.

Menurut dia, Piala Presiden bukan hanya untuk mematangkan tim, tetapi juga menjadi kesempatan mengevaluasi sejumlah pemain yang berpeluang direkrut memperkuat PSMS di Liga 2 musim depan.

"Kami ingin melihat sejauh mana kemampuan para pemain, termasuk yang masih dalam tahap seleksi," ujarnya.