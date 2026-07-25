Shin Tae-yong Akui Persija Belum Siap 100 Persen Hadapi Persebaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengakui persiapan timnya belum berjalan ideal menjelang laga perdana Grup B Piala Presiden 2026 melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (26/7) malam.

Meski demikian, pelatih asal Korea Selatan itu memastikan Macan Kemayoran tetap akan tampil maksimal demi meraih hasil terbaik.

"Persiapan memang tidak terlalu sempurna, tetapi kami tetap akan bekerja keras untuk pertandingan besok," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers prapertandingan di Surabaya, Sabtu (25/7).

Mantan pelatih Timnas Indonesia itu menjelaskan Persija sebelumnya dijadwalkan menggelar pemusatan latihan di Thailand selama tiga pekan mulai 27 Juli. Namun, perubahan jadwal membuat program tersebut harus ditunda sehingga persiapan tim belum berjalan sesuai rencana.

Karena itu, Shin mengaku belum memasang target khusus pada ajang pramusim tersebut.

"Tentu kami ingin membawa prestasi yang baik, tetapi sejauh mana pencapaiannya belum bisa saya pastikan," ujarnya.

Shin juga memastikan dua rekrutan asing asal Asia, Han Chang-woo dan Ki-Ohe Yoshino, tidak akan tampil sebagai starter saat menghadapi Persebaya.

Menurutnya, kedua pemain tersebut masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi sehingga peluang dimainkan lebih besar sebagai pemain pengganti pada babak kedua.