JPNN.com

JPNN.com Jatim Olahraga Persebaya Hadapi Persija di Piala Presiden 2026, Tavares Siapkan Strategi Rotasi

Persebaya Hadapi Persija di Piala Presiden 2026, Tavares Siapkan Strategi Rotasi

Sabtu, 25 Juli 2026 – 20:22 WIB
Persebaya Hadapi Persija di Piala Presiden 2026, Tavares Siapkan Strategi Rotasi - JPNN.com Jatim
Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares (kiri) bersama pemainnya Ernando Ari (kanan) saat konferensi pers prapertandingan Piala Presiden 2026 di Surabaya, Sabtu (25/7/2026). ANTARA/Naufal Ammar Imaduddin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares memastikan akan melakukan rotasi pemain saat menghadapi Persija Jakarta pada laga perdana Grup B Piala Presiden 2026.

Pelatih asal Portugal itu mengatakan rotasi menjadi bagian dari proses pembentukan tim sekaligus menjaga kondisi fisik pemain setelah menjalani masa persiapan yang relatif singkat.

"Kami akan memanfaatkan delapan pergantian pemain, bukan hanya untuk melindungi kondisi fisik, tetapi juga melihat pemain-pemain lain," kata Bernardo Tavares dalam konferensi pers prapertandingan di Surabaya, Sabtu (25/7).

Baca Juga:

Menurut Bernardo, sejumlah pemain Bajul Ijo masih belum berada dalam kondisi terbaik. Beberapa di antaranya masih menjalani pemulihan cedera sehingga pengaturan menit bermain menjadi perhatian tim pelatih.

Karena itu, komposisi pemain yang diturunkan akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi fisik maupun performa selama latihan.

"Saya tidak bisa mengatakan target kami membangun tim, tetapi selalu memainkan sebelas pemain yang sama. Kesempatan akan diberikan kepada pemain yang menunjukkan performa di latihan maupun pertandingan," ujarnya.

Baca Juga:

Bernardo juga membuka peluang memberi kesempatan kepada pemain muda apabila mampu menunjukkan kualitas terbaik selama sesi latihan.

Selain itu, turnamen pramusim ini dimanfaatkan untuk mempercepat adaptasi para pemain baru yang masih dalam proses mengenal karakter rekan setim.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares akan merotasi pemain saat menghadapi Persija Jakarta di Piala Presiden 2026. Strategi ini dilakukan untuk menjaga kebugaran.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Persebaya Persebaya vs Persija piala presiden 2026 Ernando Ari Bernardo Tavares strategi rotasi sepak bola indonesia

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU