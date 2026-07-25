Persebaya Hadapi Persija di Piala Presiden 2026, Tavares Siapkan Strategi Rotasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares memastikan akan melakukan rotasi pemain saat menghadapi Persija Jakarta pada laga perdana Grup B Piala Presiden 2026.

Pelatih asal Portugal itu mengatakan rotasi menjadi bagian dari proses pembentukan tim sekaligus menjaga kondisi fisik pemain setelah menjalani masa persiapan yang relatif singkat.

"Kami akan memanfaatkan delapan pergantian pemain, bukan hanya untuk melindungi kondisi fisik, tetapi juga melihat pemain-pemain lain," kata Bernardo Tavares dalam konferensi pers prapertandingan di Surabaya, Sabtu (25/7).

Menurut Bernardo, sejumlah pemain Bajul Ijo masih belum berada dalam kondisi terbaik. Beberapa di antaranya masih menjalani pemulihan cedera sehingga pengaturan menit bermain menjadi perhatian tim pelatih.

Karena itu, komposisi pemain yang diturunkan akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi fisik maupun performa selama latihan.

"Saya tidak bisa mengatakan target kami membangun tim, tetapi selalu memainkan sebelas pemain yang sama. Kesempatan akan diberikan kepada pemain yang menunjukkan performa di latihan maupun pertandingan," ujarnya.

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Bernardo juga membuka peluang memberi kesempatan kepada pemain muda apabila mampu menunjukkan kualitas terbaik selama sesi latihan.

Selain itu, turnamen pramusim ini dimanfaatkan untuk mempercepat adaptasi para pemain baru yang masih dalam proses mengenal karakter rekan setim.