AXIS Cup 2026 Ramaikan Surabaya, Gabungkan Turnamen Esports dan Festival Cosplay

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Rangkaian turnamen esports nasional AXIS Cup 2026 resmi hadir di Surabaya. Bertempat di Royal Plaza Surabaya pada 25-26 Juli 2026, ajang tersebut menjadi salah satu pemberhentian strategis dari total 88 kota yang masuk dalam rangkaian tur nasional.

Tak sekadar menghadirkan kompetisi esports, AXIS Cup 2026 juga dikemas sebagai festival yang memadukan berbagai aktivitas hiburan, mulai dari kompetisi cosplay, sesi jumpa penggemar, hingga kolaborasi dengan sejumlah mitra industri.

Head of Sales Area Surabaya Madura PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk Hiasinta H Paembonan mengatakan AXIS Cup 2026 merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung perkembangan komunitas gaming di berbagai daerah.

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"AXIS Cup 2026 merupakan wujud komitmen kami untuk terus hadir lebih dekat dengan komunitas gaming di berbagai daerah," ujar Hiasinta.

Menurut dia, penyelenggaraan AXIS Cup tidak hanya menghadirkan kompetisi esports, tetapi juga memberikan pengalaman yang lebih lengkap melalui ajang cosplay, hiburan, hingga kolaborasi dengan berbagai mitra strategis.

Selain itu, AXIS juga memberikan dukungan bagi para atlet esports melalui paket internet yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan bermain gim secara optimal.

"Kami selalu mendukung penuh perkembangan atlet esports lokal agar mereka bisa berprestasi secara maksimal," katanya.

Salah satu daya tarik utama dalam penyelenggaraan AXIS Cup 2026 di Surabaya adalah kehadiran Brand Ambassador EVOS Esports Nadse. Dia menilai antusiasme komunitas gaming di Kota Pahlawan sangat tinggi.