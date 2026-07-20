Surabaya Matangkan Persiapan Piala Presiden 2026, Lapangan Latihan-GBT Siap Sambut 8 Tim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan seluruh fasilitas yang dibutuhkan untuk menggelar Piala Presiden 2026 telah dipersiapkan.

Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) akan menjadi arena pertandingan, sementara Stadion Gelora 10 Nopember dan Lapangan Thor disiapkan sebagai lokasi latihan tim peserta.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, persiapan dilakukan setelah berkoordinasi dengan PSSI.

Pemkot bertugas menyiapkan sarana dan prasarana yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, sedangkan kebutuhan teknis turnamen ditangani penyelenggara.

“Kami sudah bertemu dengan teman-teman PSSI dan seluruh persiapan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota sudah kami siapkan untuk pelaksanaan Piala Presiden,” kata Eri, Minggu (19/7).

Menurut Eri, Surabaya telah berulang kali dipercaya menjadi tuan rumah ajang sepak bola nasional maupun internasional.

Pengalaman menggelar Piala Dunia U-17 2023 membuat kota ini telah memiliki standar operasional dalam mendukung penyelenggaraan turnamen.

“Insyaallah semuanya sudah berjalan. Kami sudah memiliki prosedur yang biasa diterapkan ketika Surabaya menjadi tuan rumah kegiatan PSSI maupun event internasional,” ujarnya.