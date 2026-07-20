Spanyol Juara Piala Dunia 2026, Ini Pelajaran yang Bisa Dipetik Menurut Akademisi Untag

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina di partai final dinilai menjadi bukti bahwa hasil terbaik lahir dari proses panjang, kedisiplinan, dan kerja sama tim.

Wakil Rektor II Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya Supangat mengatakan kemenangan La Roja bukanlah sebuah kebetulan. Menurutnya, sebelum laga final berlangsung, dia telah menganalisis bahwa Spanyol memiliki peluang lebih besar untuk menjadi juara.

Analisis tersebut didasarkan pada konsistensi permainan, kekompakan tim, serta mental bertanding yang dinilai lebih stabil.

"Sebelum pertandingan dimulai, kami membuat analisis bahwa Spanyol memiliki peluang besar untuk menang. Alasan rasionalnya jelas, mereka bermain sangat konsisten, punya kerja sama tim yang kompak, dan mental yang stabil. Namun, prediksi tetaplah sebuah analisis di atas kertas, bukan kepastian mutlak," kata Supangat, Minggu (20/7).

Dia menegaskan keberhasilan Spanyol merupakan hasil dari proses panjang yang telah dibangun selama ini, bukan semata-mata karena keberuntungan.

"Kita bersyukur analisis tersebut tepat, tanpa ada rasa untuk menyombongkan diri," ujarnya.

Meski Spanyol keluar sebagai juara, Supangat juga mengapresiasi perjuangan Argentina yang dinilai mampu memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan.

Menurut dia, kekalahan tersebut tidak mengurangi status Argentina sebagai salah satu tim terbaik dunia.