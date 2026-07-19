Prediksi Final Piala Dunia 2026: Analisis 25 Indikator Unggulkan Spanyol Kalahkan Argentina

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol melawan Argentina di MetLife Stadium, New Jersey, Senin (20/7) dini hari WIB diprediksi berlangsung sengit.

Menariknya, prediksi tersebut bukan sekadar berdasarkan intuisi, melainkan hasil analisis berbasis data menggunakan 25 indikator terukur yang membandingkan kekuatan kedua tim.

Wakil Rektor II Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya Supangat mengatakan hasil matriks penilaian menempatkan Spanyol sebagai tim yang lebih diunggulkan untuk mengangkat trofi.

"Berdasarkan matriks penilaian tersebut, Spanyol memperoleh skor lebih tinggi. Keunggulan mereka terletak pada kedalaman skuad, penguasaan pertandingan, serta fleksibilitas taktik," kata Supangat, Sabtu (18/7).

Dia menjelaskan, Argentina tetap memiliki sejumlah kelebihan yang tidak dimiliki banyak tim, terutama pengalaman tampil di pertandingan besar, kepemimpinan pemain, serta efektivitas dalam memanfaatkan situasi bola mati.

"Argentina menang di pengalaman besar, kepemimpinan, dan eksekusi bola mati. Namun, Spanyol punya keunggulan merata di hampir semua aspek permainan," ujarnya.

Berdasarkan analisis tersebut, Supangat memperkirakan Argentina berpeluang membuka keunggulan lebih dahulu melalui skema bola mati atau serangan balik cepat.

Namun, Spanyol diprediksi mampu menyamakan kedudukan sehingga pertandingan berlanjut hingga babak perpanjangan waktu. Menurut dia, pada fase inilah kedalaman skuad La Roja menjadi faktor penentu.