Deltras FC Punya Presiden Klub Baru, Deddy Adrianto Bidik Fondasi Menuju Liga 1

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Deltras FC menunjuk Deddy Adrianto Wibowo sebagai presiden klub untuk menghadapi musim kompetisi 2026/2027. Langkah tersebut dilakukan guna memperkuat tata kelola organisasi sekaligus mempercepat pengembangan klub secara profesional.

Chief Executive Officer (CEO) Deltras FC Amir Burhannudin mengatakan penunjukan Deddy merupakan bagian dari strategi manajemen memperluas kolaborasi agar Deltras FC mampu berkembang secara berkelanjutan.

“Dengan kehadiran Mas Deddy di keluarga besar Deltras FC, kami berharap manajemen dapat saling melengkapi berbagai kekurangan yang selama ini terjadi, karena Deltras FC tidak bisa berjalan sendiri dan kami bersama-sama ingin membawa klub ini menuju target yang lebih baik,” kata Amir, Jumat (17/7).

Amir menjelaskan, penguatan struktur manajemen dilakukan setelah klub mengevaluasi hasil yang diraih pada kompetisi Championship musim 2025/2026.

Evaluasi tersebut menjadi dasar penyusunan program menghadapi musim baru, termasuk persiapan tim yang telah dimulai sejak pertengahan Juli.

Saat ini, tim pelatih memimpin latihan pramusim dengan pemain yang masih terikat kontrak. Sementara proses perekrutan pemain asing masih menyesuaikan ketentuan administrasi yang berlaku.

“Target kami bukan sekadar mengejar promosi, tetapi membangun fondasi klub yang kuat agar ketika mencapai level lebih tinggi, Deltras FC mampu bertahan dan terus berkembang secara berkelanjutan,” ujar Amir.

Sementara itu, Deddy Adrianto Wibowo mengaku menerima amanah sebagai presiden klub karena memiliki kesamaan visi dengan manajemen Deltras FC.