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Deltras FC Tunjuk Leonard Tupamahu sebagai Pelatih Kepala, Bidik Juara Championship

Senin, 13 Juli 2026 – 11:06 WIB
Deltras FC Tunjuk Leonard Tupamahu sebagai Pelatih Kepala, Bidik Juara Championship - JPNN.com Jatim
Pelatih Deltras FC untuk musim Championship 2026/2027, Leonard Tupamahu, saat diperkenalkan kepada publik di Sidoarjo, Minggu (12/7/2026). Leonard bertekad menerapkan filosofi sepak bola modern yang menuntut seluruh pemain Deltras FC mampu beradaptasi cepat terhadap perubahan situasi pertandingan agar permainan tim semakin efektif, atraktif, dan menghibur penonton. (ANTARA/HO-Deltras FC)

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Deltras FC Sidoarjo resmi menunjuk Leonard Tupamahu sebagai pelatih kepala untuk mengarungi kompetisi Championship musim 2026/2027.

Mantan pelatih Persiba Balikpapan itu dipercaya memimpin The Lobster setelah manajemen menilai sosoknya sejalan dengan visi membangun klub yang profesional sekaligus menjunjung tinggi nilai kekeluargaan.

“Pertimbangan yang paling mendasar buat saya, Deltras adalah klub yang serius dan pendekatan yang dilakukan manajemen membuat saya merasa dianggap sebagai keluarga sehingga saya mantap bergabung di sini," kata Leonard dalam keterangan yang diterima, Minggu (12/7).

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Pelatih kelahiran 9 Juli 1983 itu mengaku optimistis membawa Deltras FC bersaing di papan atas. Menurut dia, sejarah panjang klub dan dukungan suporter menjadi modal penting untuk membangun tim yang kompetitif.

Leonard mengusung filosofi sepak bola modern yang mengedepankan kemampuan pemain beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan situasi pertandingan.

Menurutnya, fleksibilitas taktik menjadi kunci agar Deltras mampu tampil efektif, atraktif, sekaligus menghibur para suporter.

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Pada Championship musim 2026/2027, Deltras FC akan menghadapi persaingan yang tidak mudah setelah tergabung di Grup Timur bersama sejumlah tim kuat.

Namun, Leonard justru melihat ketatnya persaingan sebagai tantangan untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus membangun mental juara dalam skuad Deltras.

Deltras FC resmi menunjuk Leonard Tupamahu sebagai pelatih kepala untuk Championship 2026/2027 dengan target membawa tim meraih gelar juara.
Sumber Antara
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TAGS   Deltras FC leonard tupamahu pegadaian championship liga 2 pelatih Deltras FC pelatih baru Deltras

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