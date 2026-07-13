Persebaya Mulai Persiapan Musim Baru, Bernardo Tavares Soroti Karakter Pemain

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memanfaatkan sesi latihan perdana Green Force untuk mengenali karakter dan kualitas setiap pemain sebagai bagian dari persiapan menghadapi Super League musim 2026/2027.

Pelatih asal Portugal itu mengatakan pengamatan secara langsung menjadi langkah awal untuk membangun fondasi tim yang solid sepanjang musim.

"Target saya adalah mencoba menganalisis kondisi para pemain dan melihat karakteristik yang mereka miliki. Melihat pertandingan, latihan, dan perilaku mereka di ruang ganti adalah hal yang berbeda," kata Tavares di Surabaya, Sabtu (11/7).

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Menurut dia, membangun tim tidak cukup hanya melihat kemampuan teknis pemain. Pemahaman terhadap karakter, sikap, dan dinamika antarpemain juga menjadi aspek penting dalam membentuk skuad yang kompetitif.

Tavares menegaskan sepak bola merupakan permainan kolektif sehingga setiap pemain harus mampu bekerja sama demi mencapai target yang telah ditetapkan tim.

Karena itu, proses mengenali karakter pemain menjadi salah satu fokus utamanya pada awal masa persiapan musim.

Dia juga mengingatkan para pemain agar tidak cepat berpuas diri dengan pencapaian musim lalu.

"Setiap pertandingan memiliki tantangan yang berbeda. Karena itu, kami harus tetap rendah hati dan menjaga fokus dalam menjalani persiapan," tuturnya.