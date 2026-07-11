Kejurnas Sepatu Roda Jatim Open I Jadi Ajang Cetak Bibit Atlet Nasional

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 2.436 atlet dari berbagai provinsi di Indonesia mengikuti Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Sepatu Roda Jatim Open I Piala Gubernur Jawa Timur 2026 yang digelar di Lapangan Sepatu Roda Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu (11/7).

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka kejuaraan tersebut dan menilai ajang ini menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet menuju level nasional maupun internasional.

“Prestasi tidak lahir di garis finish, tetapi dibangun melalui proses panjang yang penuh disiplin, kerja keras, dan semangat pantang menyerah,” kata Khofifah.

Pembukaan kejuaraan ditandai dengan penembakan electronic starting gun oleh Khofifah didampingi Bupati Malang Sanusi dan Ketua Umum PB Perserosi Velix Wanggai.

Usai melepas start, Khofifah juga menyerahkan medali kepada para juara. Pada kategori putri, medali emas diraih Yasmin dari Jawa Timur, perak diraih Disna dari Jawa Tengah, dan perunggu diraih Dinda dari Jawa Barat.

Yasmin dipersiapkan menjadi salah satu atlet yang akan memperkuat kontingen Jawa Timur pada Pekan Olahraga Nasional (PON) mendatang.

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Sementara pada kategori putra, medali emas diraih Ataya dari Jawa Tengah, medali perak diraih Vasa dari Jawa Timur, dan medali perunggu diraih Viara dari Jawa Tengah.

Menurut Khofifah, kejuaraan olahraga tidak hanya menentukan siapa yang menjadi juara, tetapi juga menjadi sarana membangun karakter, menguji sportivitas, mengevaluasi hasil pembinaan, sekaligus melahirkan bibit atlet berprestasi.