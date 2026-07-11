Persebaya Boyong Eks Gelandang PSM Makassar Gledson Paixao untuk Kontrak Semusim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya kembali menambah kekuatan untuk menghadapi Super League 2026/2027. Kali ini, Green Force resmi memperkenalkan gelandang asal Brasil, Gledson Paixao, sebagai rekrutan anyar dengan kontrak berdurasi satu musim disertai opsi perpanjangan.

Kehadiran Gledson menjadi bagian dari upaya Persebaya memperkuat lini tengah sekaligus melengkapi komposisi skuad sesuai kebutuhan tim pelatih.

Pemain berusia 31 tahun itu bukan nama asing di sepak bola Indonesia. Musim lalu, Gledson memperkuat PSM Makassar dengan mencatatkan 22 penampilan, satu gol, dan satu assist.

Persebaya berharap pengalaman Gledson di kompetisi domestik dapat membantu meningkatkan keseimbangan permainan tim sepanjang musim.

Selain beroperasi sebagai gelandang bertahan, pemain kelahiran 18 Mei 1995 tersebut juga mampu dimainkan sebagai bek tengah.

Fleksibilitas itu menjadi nilai tambah bagi Persebaya karena memberikan lebih banyak opsi dalam menyusun strategi.

Berdasarkan catatan statistik musim lalu, Gledson memiliki persentase kemenangan duel bertahan mencapai 56,9 persen yang menunjukkan konsistensinya dalam menjaga lini pertahanan.

Setibanya di Surabaya, Gledson mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan keluarga besar Persebaya.