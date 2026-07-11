Arema FC Rekrut Bek Brasil Diego Luiz Landis, Ini Rekam Jejaknya di Thailand & Malaysia

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC mendatangkan bek tengah asal Brasil, Diego Luiz Landis guna memperkuat lini pertahanan dalam menghadapi Super League 2026/2027.

General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengatakan, manajemen optimistis Diego mampu menjadi salah satu pilar penting di sektor belakang Singo Edan.

"Kami menyambut Diego Landis sebagai bagian dari keluarga besar Arema FC. Kami percaya dia memiliki karakter bermain yang sesuai dengan kebutuhan tim," kata Yusrinal dalam keterangan resminya, Jumat (10/7).

Optimisme itu bukan tanpa alasan. Bek kelahiran 3 Mei 1998 tersebut memiliki pengalaman bermain di kompetisi profesional Thailand, Malaysia, hingga Eropa.

Di Asia Tenggara, Diego pernah memperkuat Chiangrai United pada 2022 hingga 2024 sebelum melanjutkan karier bersama Khon Kaen United.

Pada 2025, pemain berusia 28 tahun itu kemudian direkrut klub Malaysia, Terengganu FC, sebelum akhirnya menerima pinangan Arema FC untuk musim 2026/2027.

Sebelum berkarier di Asia, Diego merupakan jebolan akademi Sao Paulo U-17 dan sempat memperkuat tim B FC Porto di Portugal selama dua musim, yakni pada 2018 hingga 2020.

Dengan tinggi badan 193 sentimeter, Diego dikenal memiliki keunggulan dalam duel udara, disiplin menjaga lini pertahanan, serta tenang saat membangun serangan dari lini belakang.