Persebaya Dapat Amunisi Baru, Walber Mota Siap Bikin Lini Belakang Lebih Kokoh

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya memperkuat skuadnya untuk menghadapi BRI Super League 2026/2027. Kali ini, Green Force resmi mengumumkan perekrutan bek asal Brasil, Jose Walber Mota de Amorim atau yang akrab disapa Walber Mota.

Kehadiran pemain berusia 29 tahun itu menjadi tambahan amunisi penting di sektor pertahanan. Walber diproyeksikan menjadi salah satu pilar lini belakang sekaligus menambah kedalaman skuad sepanjang musim.

Dengan bergabungnya Walber, Persebaya kini telah mendatangkan 12 pemain baru, terdiri atas enam pemain asing dan enam pemain lokal.

Walber bukan sosok asing di sepak bola Brasil. Pemain kelahiran 12 Juni 1997 itu pernah memperkuat sejumlah klub besar, seperti Botafogo, Athletico Paranaense, Guarani, hingga Vasco da Gama.

Kariernya kemudian berlanjut ke Asia pada 2024 saat bergabung dengan Nam Dinh FC di Vietnam. Bersama klub tersebut, Walber tampil konsisten dan ikut membawa tim bersaing hingga AFC Champions League Two.

Pengalaman tampil di kompetisi Asia membuatnya pernah menghadapi sejumlah klub kuat, di antaranya Gamba Osaka dari Jepang dan Johor Darul Ta'zim dari Malaysia.

Selain berposisi sebagai bek tengah, Walber juga mampu bermain di sisi kiri maupun kanan pertahanan. Fleksibilitas itu menjadi nilai tambah bagi tim pelatih Persebaya dalam menyusun strategi.

Walber mengaku antusias memulai petualangan barunya bersama Bajul Ijo. Menurut dia, bergabung dengan salah satu klub besar Indonesia menjadi kesempatan yang sangat berarti dalam kariernya.