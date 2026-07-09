Persebaya Pakai Teknologi Canggih VALD, Cedera Pemain Bisa Dideteksi Lebih Dini

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya semakin serius mempersiapkan diri menghadapi BRI Super League 2026/2027. Tak hanya memperkuat skuad, Bajul Ijo juga mengoptimalkan performa pemain melalui penerapan sport science berbasis data dengan memanfaatkan teknologi VALD.

Direktur Operasional Persebaya Candra Wahyudi mengatakan kesuksesan sebuah tim tidak hanya ditentukan kualitas pemain di lapangan, tetapi juga ditopang ekosistem pendukung, termasuk departemen medis yang diperkuat dokter, fisioterapis, dan tenaga pendukung lainnya.

"Harapannya pemain-pemain Persebaya sebagai aset klub jangan sampai mengalami cedera. Kalau pun cedera, proses pemulihannya bisa lebih cepat," ujar Candra, Kamis (9/7).

Menurut Candra, Persebaya terus berinvestasi untuk melengkapi perangkat teknologi VALD yang kini sudah tergolong lengkap. Pengembangan fasilitas tersebut akan terus dilakukan sesuai kebutuhan tim.

Selain itu, manajemen juga menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat sistem pendukung di departemen medis.

"Kami juga bekerja sama dengan banyak ekosistem dalam hal tersebut untuk memperkuat departemen medis," katanya.

Sementara itu, Chief Medical Officer Persebaya, dr. Pratama Wicaksana Wijaya atau akrab disapa dr. Tommy, menjelaskan pemeriksaan pemain kini tidak hanya mengacu pada Pre-Competition Medical Assessment (PCMA), tetapi juga dilengkapi functional movement assessment menggunakan teknologi VALD.

Menurutnya, pemeriksaan meliputi pengujian kekuatan otot, daya ledak (power), kelincahan, kapasitas kardiovaskular, hingga analisis biomekanik gerakan tubuh.