Persebaya Perkenalkan Skuad Musim Baru, Candra Wahyudi Ungkap Target Tim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya menunjukkan keseriusannya menyambut Super League 2026/2027 dengan menggelar Media Day yang mempertemukan awak media, perwakilan Bonek, sponsor, jajaran manajemen, pelatih, hingga para pemain.

Dalam agenda tersebut, Bajul Ijo tak hanya memperkenalkan skuad yang akan mengarungi musim baru, tetapi juga memamerkan kesiapan klub melalui penguatan sistem pendukung performa tim, termasuk penerapan sports science.

Direktur Persebaya Candra Wahyudi mengatakan Media Day menjadi bentuk keterbukaan klub kepada publik sekaligus memperlihatkan kesiapan tim menyongsong kompetisi.

"Media memiliki peran penting dalam membangun ekosistem sepak bola Indonesia. Karena itu kami ingin memberikan akses yang lebih luas agar publik bisa melihat langsung bagaimana kesiapan tim menyambut musim baru," kata Candra, Rabu (9/7).

Menurut dia, komposisi skuad Persebaya hampir sepenuhnya terbentuk. Meski demikian, evaluasi terhadap kebutuhan tim masih akan dilakukan selama pramusim, termasuk saat tampil di Piala Presiden dan laga uji coba.

Candra menjelaskan seluruh proses perekrutan pemain dilakukan berdasarkan kebutuhan tim, filosofi pelatih, data performa dari tim analis, serta rekomendasi tim medis.

Pada Media Day tersebut, Persebaya juga memperlihatkan penggunaan perangkat pengukuran fisik dari VALD Performance yang digunakan untuk memantau kondisi pemain. Pengukuran dilakukan oleh tim Persebaya Academy sebagai bagian dari penerapan sports science.

Pelatih fisik Persebaya, Diogo Andre Botelho de Carvalho, menilai sepak bola modern membutuhkan dukungan sistem yang kuat, bukan hanya kualitas individu pemain.