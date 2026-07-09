Persebaya Gerak Cepat, 3 Legiun Asing Baru Siap Bawa Bajul Ijo Bersaing di Jalur Juara

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya kembali memperkuat skuadnya jelang bergulirnya BRI Super League 2026/2027. Setelah memperkenalkan Diogo Ramalho, Bajul Ijo resmi mengumumkan tiga pemain asing anyar, yakni Alex Martins, Miguel Pereira, dan Yann Mabella.

Ketiga pemain tersebut diplot untuk memperkuat lini serang Persebaya. Alex Martins berposisi sebagai penyerang murni, Miguel Pereira bisa dimainkan sebagai sayap maupun striker, sedangkan Yann Mabella beroperasi di sektor sayap.

Kehadiran mereka diharapkan mampu meningkatkan daya gedor Persebaya dalam persaingan musim depan.

Alex Martins mengaku antusias memulai petualangan barunya bersama Bajul Ijo. Penyerang yang sebelumnya memperkuat Dewa United itu datang dengan modal statistik impresif, yakni 67 gol dan 13 assist dari 92 penampilan di berbagai kompetisi.

"Saya ingin memberikan kemampuan terbaik saya dan mencetak gol sebanyak mungkin. Yang terpenting saya ingin membantu Persebaya terus bersaing di jalur juara," ujar Alex, Rabu (8/7).

Sementara itu, Miguel Pereira mengaku tak sabar merasakan atmosfer pertandingan bersama Bonek dan Bonita yang dikenal sebagai salah satu basis suporter paling fanatik di Indonesia.

"Merupakan sebuah kehormatan besar bagi saya bisa bergabung dengan Persebaya. Sejak awal saya mengetahui betapa besar klub ini dan saya langsung merasa antusias dengan kesempatan yang datang," kata pemain asal Portugal tersebut.

Miguel mengungkapkan salah satu alasan utama menerima pinangan Persebaya adalah komunikasi dengan pelatih Bernardo Tavares.