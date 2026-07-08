Diogo Ramalho Pilih Persebaya, Ini Alasan Gelandang Portugal Hijrah ke Indonesia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya kembali memperkuat skuadnya untuk menghadapi Super League 2026/2027. Kali ini, Green Force resmi merekrut gelandang asal Portugal Diogo Sa Ramalho sebagai amunisi baru di lini tengah.

Pemain berusia 27 tahun itu dikontrak dengan durasi multiyears dan diharapkan mampu menambah kualitas sekaligus kedalaman skuad Bajol Ijo.

Ramalho dikenal sebagai gelandang box to box yang memiliki daya jelajah tinggi. Selain beroperasi sebagai gelandang sentral, dia juga bisa dimainkan sebagai gelandang bertahan maupun winger.

"Saya sangat senang bisa bergabung dengan Persebaya. Ini adalah kesempatan besar untuk membela salah satu klub terbesar di Indonesia dengan dukungan suporter yang luar biasa. Saya sangat antusias menyambut musim baru," ujar Ramalho.

Sebelum merapat ke Persebaya, Ramalho memperkuat FCV Farul Constan?a di kasta tertinggi Liga Rumania.

Sepanjang musim lalu, dia tampil dalam 29 pertandingan dan mencetak satu gol. Pengalaman bermain di kompetisi Eropa diharapkan menjadi nilai tambah bagi lini tengah Green Force.

Ramalho mengaku keputusannya menerima tawaran Persebaya dipengaruhi banyak cerita positif yang didengarnya tentang Indonesia dan klub asal Surabaya tersebut.

"Saya memiliki banyak teman yang pernah bermain atau tinggal di Indonesia. Mereka selalu berbicara hal-hal baik tentang negara ini, tentang masyarakatnya, dan terutama tentang Persebaya sebagai klub besar. Setelah berdiskusi dengan keluarga, saya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk mengambil langkah baru dalam karier saya," katanya.