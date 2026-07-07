Persebaya Rekrut Yuran Fernandes dengan Kontrak Tiga Musim, Gali Freitas Dipinjamkan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya resmi mendatangkan bek tengah asal Tanjung Verde, Yuran Fernandes, untuk menghadapi kompetisi Super League musim 2026/2027. Eks pemain PSM Makassar itu diikat kontrak berdurasi tiga musim.

Yuran mengaku antusias memulai petualangan baru bersama Green Force setelah empat musim membela PSM Makassar.

"Saya sangat senang bisa bergabung dengan Persebaya. Ini kesempatan yang baik bagi saya untuk menjalani tantangan baru dalam karier," kata Yuran, Senin (6/7).

Bek berusia 31 tahun itu mengatakan keputusannya menerima pinangan Persebaya didorong keinginan mencari tantangan baru.

"Salah satu alasan utama saya datang ke Persebaya karena ingin merasakan tantangan dan pengalaman baru," ujarnya.

Yuran menegaskan siap memberikan kemampuan terbaiknya demi membantu Persebaya bersaing di papan atas musim depan.

"Target pribadi saya adalah memberikan kemampuan terbaik yang saya miliki dan membantu tim meraih hasil maksimal," ucapnya.

Sebelum bergabung dengan Persebaya, Yuran menjadi salah satu pilar pertahanan PSM Makassar saat menjuarai Liga 1 musim 2022/2023.