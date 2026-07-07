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Arema FC Datangkan Alfeandra Dewangga, Singo Edan Akhirnya Dapat Pemain Serbabisa

Selasa, 07 Juli 2026 – 12:37 WIB
Arema FC Datangkan Alfeandra Dewangga, Singo Edan Akhirnya Dapat Pemain Serbabisa - JPNN.com Jatim
Alfeandra Dewangga diperkenalkan oleh Manajemen Arema FC sebagai rekrutan terbaru untuk musim kompetisi 2026/2027 di kantor klub tersebut, di Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (5/7/2026). ANTARA/HO-MO Arema FC

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC resmi mendatangkan Alfeandra Dewangga dari Persib Bandung melalui skema transfer. Pemain berusia 25 tahun itu diikat kontrak selama dua musim untuk memperkuat skuad menghadapi kompetisi musim 2026/2027.

General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengatakan perekrutan Dewangga dilakukan karena sang pemain masih terikat kontrak dengan Persib.

"Kami mendatangkan Dewangga dengan skema transfer karena yang bersangkutan masih memiliki kontrak dengan Persib. Setelah proses transfer selesai, dia langsung dikontrak selama dua musim," kata Yusrinal, Senin (6/7).

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Dewangga menjadi rekrutan keempat Arema FC pada bursa transfer musim ini.

Sebelumnya, klub berjuluk Singo Edan itu telah lebih dulu merekrut dua penjaga gawang, Syahrul Trisna Fadillah dan Erlangga Setyo, serta gelandang Robi Darwis yang juga didatangkan dari Persib Bandung.

Yusrinal menjelaskan perekrutan Dewangga merupakan rekomendasi langsung dari pelatih Marcos Santos sesuai kebutuhan tim.

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Menurut dia, tim pelatih menilai Dewangga sebagai pemain serbabisa yang mampu mengisi beberapa posisi sekaligus.

Selain beroperasi sebagai bek tengah, pemain kelahiran Semarang itu juga dapat dimainkan sebagai gelandang bertahan maupun bek kiri.

Arema FC resmi mendatangkan Alfeandra Dewangga dari Persib Bandung dengan kontrak dua musim untuk menghadapi Liga 1 musim 2026/2027.
Sumber Antara
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TAGS   arema fc Alfeandra Dewangga transfer arema fc Bursa transfer Liga 1 Liga 1 Indonesia berita liga 1 marcos santos Robi Darwis

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