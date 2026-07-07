Persik Kediri Tunjuk Razzi Taruna sebagai Sport Director, Awali Era Baru Macan Putih

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri resmi menunjuk Dyaradzi Aufa Taruna atau Razzi Taruna sebagai direktur olahraga (sport director) menjelang bergulirnya kompetisi musim 2026/2027. Kehadiran eks manajer PSIM Yogyakarta itu diharapkan memperkuat kepemimpinan, strategi, dan pengembangan klub.

Direktur Utama Persik Kediri Souraiya Farina mengatakan penunjukan Razzi merupakan hasil diskusi panjang manajemen.

"Razzi menjadi kekuatan baru bagi Persik Kediri. Setelah berdiskusi dengan Razzi, kami melihat dia siap dan memahami nilai-nilai yang diperjuangkan Persik," kata Souraiya, Senin.

Menurut dia, kehadiran Razzi merupakan bagian dari komitmen Persik untuk terus berkembang menjadi klub yang profesional dan modern tanpa meninggalkan identitas yang selama ini menjadi kekuatan tim berjuluk Macan Putih.

Souraiya menilai pengalaman Razzi di sepak bola nasional akan menjadi modal penting dalam membangun skuad yang kompetitif.

"Razzi punya pengalaman bagus di sepak bola Indonesia. Nantinya bersama jajaran manajemen dan pelatih bisa membangun skuad yang kompetitif serta menciptakan ekosistem sepak bola yang terkoneksi," ujarnya.

Manajemen Persik optimistis Razzi mampu bekerja sama dengan seluruh elemen klub untuk membawa tim meraih prestasi lebih baik pada musim mendatang.

"Kami juga percaya Razzi akan dapat bekerja bersama segenap elemen Persik Kediri dan bahu-membahu untuk membuat Persik Kediri lebih maju," kata dia.