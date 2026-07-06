Persik Kediri Akhiri Kerja Sama dengan Leonardo Navacchio, Ini Jejak Prestasinya

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri resmi mengakhiri kerja sama dengan kiper asal Brasil Leonardo Navacchio setelah dua musim menjadi andalan di bawah mistar gawang Macan Putih.

Leonardo bergabung pada musim 2024/2025 dan mencatat sejarah sebagai kiper asing pertama yang membela Persik Kediri. Selama dua musim, penjaga gawang bertinggi 1,92 meter itu menjadi salah satu pilar penting tim.

"Leo datang membawa perubahan yang sangat berarti. Leo adalah pemain dengan kontribusi besar selama dua musim bersama kami, pemain penting dengan peran krusial di sejumlah kesempatan," ujar Manajer Persik Kediri Rachmad Tri Kuncara, Minggu (5/7).

Menurut Kuncara, Leonardo bukan hanya tampil konsisten di lapangan, tetapi juga menjadi sosok yang mampu membangkitkan semangat rekan-rekannya.

"Energi dan semangat yang dibawa Leo selalu menginspirasi pemain lain di lapangan, bahkan di saat-saat sulit. Pemain berkarakter yang akan selalu dikenang semua orang di klub dan para suporter," katanya.

Pada musim debutnya, Leonardo tampil dalam 28 pertandingan dan mencatatkan 10 clean sheet. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi ketika menggagalkan penalti pemain PS Barito Putera pada masa injury time sehingga Persik terhindar dari kekalahan.

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Performa impresifnya berlanjut pada musim 2025/2026. Leonardo mengawali kompetisi dengan membukukan delapan penyelamatan saat Persik bermain imbang melawan Bali United. Penampilan tersebut mengantarkannya menjadi pemain Persik pertama yang meraih penghargaan Player of the Match pada musim itu.

Sepanjang musim 2025/2026, aksi penyelamatannya juga tiga kali terpilih sebagai Best Save of the Week, masing-masing pada pekan keempat, ke-14, dan ke-16.