Arema FC Kepincut Robi Darwis, Ternyata Ini Alasan Singo Edan Merekrutnya

jatim.jpnn.com, MALANG - Manajemen Arema FC mengungkap alasan di balik perekrutan Robi Darwis dari Persib Bandung untuk menghadapi Liga 1 musim 2026/2027.

General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengatakan gelandang berusia 22 tahun itu diproyeksikan menjadi bagian dari fondasi jangka panjang tim berjuluk Singo Edan.

"Kami ingin membangun tim yang tidak hanya kompetitif pada musim ini, tetapi juga memiliki fondasi kuat untuk beberapa musim ke depan. Robi adalah salah satu pemain yang sesuai dengan kebutuhan tersebut," kata Yusrinal, Kamis (2/7).

Pria yang akrab disapa Inal itu menjelaskan Robi Darwis dikontrak selama dua musim.

Menurutnya, mantan pemain Persib Bandung tersebut memiliki kualitas yang menonjol dibanding pemain seusianya.

Selain sudah merasakan atmosfer kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia, Robi juga memiliki pengalaman tampil bersama kelompok usia Timnas Indonesia.

Nilai tambah lain yang dimiliki Robi adalah kemampuannya bermain di lebih dari satu posisi.

Meski berposisi asli sebagai gelandang bertahan, Robi beberapa kali dimainkan sebagai bek kanan maupun bek tengah saat masih membela Persib Bandung.