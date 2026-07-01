Persik Kediri Resmi Lepas Lima Pemain, Ada Yandi Sofyan hingga Henhen Herdiana

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri resmi melepas lima pemain seusai berakhirnya kompetisi BRI Super League 2025/2026. Manajemen mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan perjuangan para pemain selama membela Macan Putih.

Manajer Tim Persik Kediri Rachmad Tri Kuncara mengatakan dua pemain yang dipastikan berpisah adalah Yandi Sofyan dan Irkham Mila, yang sama-sama bergabung sejak awal musim 2025/2026.

"Bersama Persik Kediri keduanya selalu berusaha menunjukkan performa terbaik. Terima kasih untuk perjuangan dan kerja keras selama berkostum Persik Kediri, baik saat pertandingan atau latihan," kata Rachmad, Selasa (30/6).

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Menurut dia, Yandi dan Irkham menjadi bagian penting dalam perjalanan Persik sepanjang musim lalu.

Yandi Sofyan yang berposisi sebagai penyerang mencatatkan 13 penampilan dan menyumbang satu assist.

Sementara Irkham Mila yang beroperasi di sektor sayap tampil dalam 10 pertandingan dengan torehan satu gol.

Gol tersebut dicetak saat Persik Kediri menaklukkan PSBS Biak 2-1 pada putaran pertama Super League 2025/2026, 29 Agustus 2025.

"Persik Kediri percaya keduanya ke depan akan semakin memperlihatkan kualitas terbaik mereka dan lebih sukses dalam karir," ujarnya.