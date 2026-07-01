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Lebih dari 10 Pelatih A Pro Daftar ke Deltras FC, Manajemen Siapkan Nakhoda Baru

Rabu, 01 Juli 2026 – 10:35 WIB
Lebih dari 10 Pelatih A Pro Daftar ke Deltras FC, Manajemen Siapkan Nakhoda Baru - JPNN.com Jatim
Foto ilustrasi: CEO Deltras FC Amir Burhannudin. Manajemen Deltras FC menyeleksi lebih dari sepuluh kandidat pelatih kepala berlisensi A Pro sebagai persiapan menghadapi kompetisi sepak bola musim 2026/2027 yang dijadwalkan bergulir pada September mendatang. (ANTARA/HO-Deltras FC)

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Deltras FC mulai mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Pegadaian Championship musim 2026/2027 dengan menyeleksi lebih dari 10 kandidat pelatih kepala berlisensi A Pro.

Chief Executive Officer (CEO) Deltras FC Amir Burhannudin mengatakan manajemen telah menerima berbagai curriculum vitae (CV) dari para pelatih yang kemudian dikaji berdasarkan pengalaman, kompetensi, dan kebutuhan tim.

"Ini sudah ada beberapa pelatih berlisensi A Pro yang masuk ke manajemen dan kami sudah melihat serta menimbang siapa yang layak untuk menjadi head pelatih," kata Amir, Selasa (30/6).

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Menurut Amir, proses seleksi dilakukan secara cermat agar pelatih yang terpilih mampu membawa Deltras FC bersaing lebih kompetitif pada Pegadaian Championship musim 2026/2027 yang dijadwalkan bergulir mulai September mendatang.

Dia menyebut tingginya minat para pelatih menjadi sinyal positif karena menunjukkan Deltras FC masih memiliki daya tarik di kalangan pelatih berpengalaman.

Menariknya, pelatih yang mengajukan lamaran tidak hanya berasal dari Pulau Jawa, tetapi juga dari kawasan Indonesia Timur.

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"Yang menarik kali ini memang ada yang berbeda, ada beberapa pelatih yang mengirimkan curriculum vitae dari Indonesia Timur dan ini menunjukkan Deltras memiliki kualitas yang mampu menarik banyak pelatih dari berbagai daerah," ujarnya.

Selain berburu pelatih kepala, manajemen juga mulai menyusun komposisi pemain untuk menghadapi kompetisi musim depan.

Deltras FC menyeleksi lebih dari 10 pelatih berlisensi A Pro untuk menentukan head coach baru menghadapi Championship musim 2026/2027.
Sumber Antara
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