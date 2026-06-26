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Arema FC Kunci Adi Satryo dan Gianluca, Posisi Kiper Kini Makin Kompetitif

Jumat, 26 Juni 2026 – 18:00 WIB
Arema FC Kunci Adi Satryo dan Gianluca, Posisi Kiper Kini Makin Kompetitif - JPNN.com Jatim
Ilustrasi - Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang, Jawa Timur yang merupakan kandang Arema FC. ANTARA/Ananto Pradana

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC memastikan Adi Satryo dan Gianluca Pandeynuwu tetap menjadi bagian dari skuad Singo Edan untuk mengarungi Super League musim 2026/2027.

General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengatakan manajemen sengaja mempertahankan kedua penjaga gawang tersebut karena dinilai memiliki kualitas dan karakter yang sesuai dengan kebutuhan tim.

"Kami menilai Adi Satryo dan Gianluca memiliki kualitas serta karakter yang dibutuhkan tim, kehadiran dua pemain ini memberikan kedalaman skuad yang baik di posisi penjaga gawang untuk menghadapi kompetisi musim depan," kata Yusrinal, Jumat (26/6).

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Manajemen telah memperpanjang kontrak Adi Satryo selama satu musim ke depan.

Sementara itu, Gianluca Pandeynuwu kembali dipertahankan dengan status pemain pinjaman dari Persis Solo.

Menurut Yusrinal, keputusan mempertahankan dua kiper tersebut juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi padatnya jadwal kompetisi apabila League Cup atau Piala Indonesia kembali digelar.

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Dengan potensi bertambahnya jumlah pertandingan, Arema membutuhkan kedalaman skuad yang lebih baik di setiap lini.

"Persaingan yang sehat akan menjadi modal penting untuk meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan," ucapnya.

Adi Satryo resmi memperpanjang kontrak di Arema FC, sedangkan Gianluca Pandeynuwu kembali dipinjam dari Persis Solo untuk musim depan.
Sumber Antara
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TAGS   arema fc adi satryo gianluca pandeynuwu BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1 transfer arema fc syahrul trisna singo edan

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