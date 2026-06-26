Arema FC Kunci Adi Satryo dan Gianluca, Posisi Kiper Kini Makin Kompetitif

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC memastikan Adi Satryo dan Gianluca Pandeynuwu tetap menjadi bagian dari skuad Singo Edan untuk mengarungi Super League musim 2026/2027.

General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengatakan manajemen sengaja mempertahankan kedua penjaga gawang tersebut karena dinilai memiliki kualitas dan karakter yang sesuai dengan kebutuhan tim.

"Kami menilai Adi Satryo dan Gianluca memiliki kualitas serta karakter yang dibutuhkan tim, kehadiran dua pemain ini memberikan kedalaman skuad yang baik di posisi penjaga gawang untuk menghadapi kompetisi musim depan," kata Yusrinal, Jumat (26/6).

Manajemen telah memperpanjang kontrak Adi Satryo selama satu musim ke depan.

Sementara itu, Gianluca Pandeynuwu kembali dipertahankan dengan status pemain pinjaman dari Persis Solo.

Menurut Yusrinal, keputusan mempertahankan dua kiper tersebut juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi padatnya jadwal kompetisi apabila League Cup atau Piala Indonesia kembali digelar.

Dengan potensi bertambahnya jumlah pertandingan, Arema membutuhkan kedalaman skuad yang lebih baik di setiap lini.

"Persaingan yang sehat akan menjadi modal penting untuk meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan," ucapnya.