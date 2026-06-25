Persik Kediri Resmi Lepas 6 Pemain Muda dan Yusuf Meilana Setelah 9 Tahun Mengabdi

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri melakukan perombakan skuad menjelang bergulirnya Super League 2026/2027. Tim berjuluk Macan Putih itu resmi melepas sejumlah pemain muda, termasuk Yusuf Meilana yang telah mengabdi hampir sembilan tahun.

Manajer Persik Kediri Rachmad Tri Kuncara mengatakan keputusan tersebut diambil setelah melalui evaluasi manajemen dan tim pelatih.

Menurut dia, para pemain yang dilepas memiliki potensi besar untuk berkembang dan mendapatkan menit bermain lebih banyak di klub lain.

"Mereka pemain muda yang punya potensi besar. Masing-masing punya kesempatan besar untuk berkembang di masa depan," kata Tri Kuncara, Rabu (24/6).

Sejumlah pemain yang resmi dilepas ialah Rifqi Ray Farandi, Haikal Riza, Hugo Samir, Zikri Ferdiansyah, Aulia Ramadhani Lubis, dan Zidane Afreza.

Dua nama di antaranya merupakan lulusan Elite Pro Academy (EPA) Persik Kediri yang berhasil menembus tim utama.

Rifqi Ray menjadi salah satu pemain muda yang cukup menonjol dalam dua musim terakhir. Pemain yang berposisi sebagai bek kiri dan sayap itu mencatatkan 24 penampilan dan menyumbang satu gol bersama Macan Putih.

Musim lalu, Rifqi juga mendapat kesempatan memperkuat Timnas Indonesia U-23 pada ajang SEA Games 2025 di Thailand.