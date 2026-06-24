Dua Bulan Berjuang, Ateng Sopyan Nurdin Akhirnya Jadi Raja Domino Nasional

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ateng Sopyan Nurdin keluar sebagai juara HGI City Cup 2026 setelah menaklukkan persaingan sengit para pemain Domino terbaik Indonesia pada babak Grand Final Surabaya Fest Finals.

Turnamen nasional yang digelar pada 20–21 Juni 2026 di Grand City Mall Surabaya itu menjadi puncak perjalanan kompetisi yang berlangsung selama hampir dua bulan.

Sebanyak 32 finalis terbaik bertemu dalam satu panggung nasional setelah melewati rangkaian kualifikasi offline di berbagai kota serta kompetisi online yang diselenggarakan Higgs Games Island (HGI).

Para peserta menjalani pertandingan mulai babak 32 besar, 16 besar, hingga delapan besar sebelum memasuki fase penentuan juara.

Setelah melalui duel yang ketat dan penuh strategi, Ateng Sopyan Nurdin merebut gelar juara HGI City Cup 2026. Adapun posisi runner-up ditempati Semmang. Adapun Syahrul Rajab dan Iwan Ridwan melengkapi daftar empat besar turnamen tersebut.

Ateng mengaku perjalanan menuju gelar juara tidak mudah. Menurutnya, kemenangan tidak ditentukan hanya dari satu pertandingan, melainkan kemampuan menjaga konsistensi selama kompetisi.

"Perjalanan menuju juara tidak ditentukan oleh satu pertandingan, tetapi oleh kemampuan menjaga kesabaran, ketenangan, dan konsistensi di setiap tahap kompetisi," ungkap Ateng.

Dia berharap HGI City Cup dapat terus digelar secara berkelanjutan sehingga semakin banyak pemain dari berbagai daerah memperoleh kesempatan untuk mengasah kemampuan dan merasakan pengalaman kompetisi profesional.