Persebaya Tingkatkan Standar Tes Medis Pemain, Enam Nama Sudah Jalani Pemeriksaan

jatim.jpnn.com, PERSEBAYA - Manajemen Persebaya Surabaya meningkatkan standar pemeriksaan kesehatan pemain menjelang bergulirnya kompetisi musim baru.

Direktur Persebaya Candra Wahyudi mengatakan tes medis merupakan agenda rutin yang selalu dilakukan setiap musim sebagai salah satu syarat bagi pemain yang akan memperkuat tim.

Namun, pada musim ini kualitas pemeriksaan meningkat setelah Persebaya menjalin kerja sama dengan Mayapada Hospital Surabaya sebagai mitra medis.

“Setiap musim kami selalu melakukan tes medis kepada pemain sebagai salah satu syarat untuk dikontrak Persebaya. Alhamdulillah tahun ini levelnya meningkat karena kami memiliki medical partner Mayapada Hospital Surabaya sehingga standar pemeriksaannya lebih baik,” kata Candra, Rabu (24/6).

Menurutnya, pemeriksaan yang lebih komprehensif menjadi bagian dari proses seleksi terhadap pemain baru maupun evaluasi kondisi pemain lama sebelum menjalani latihan perdana.

Dengan begitu, seluruh pemain diharapkan datang dalam kondisi yang lebih bugar dan siap memberikan kontribusi maksimal bagi tim.

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“Harapannya bisa menjadi seleksi yang lebih ketat untuk pemain baru maupun pemain lama yang akan kami tes kembali sebelum latihan pertama sehingga mereka bisa datang lebih fit,” ujarnya.

Sejauh ini, sudah ada enam pemain Persebaya yang menjalani pemeriksaan kesehatan di Mayapada Hospital Surabaya.