Kabar Gembira untuk Persik, Stadion Baru Berkapasitas 15 Ribu Penonton Segera Dipakai

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Kabar baik untuk Persik Kediri. Stadion Gelora Daha Jayati (GDJ) berpeluang mulai digunakan sebagai kandang Macan Putih pada musim depan, mendampingi Stadion Brawijaya.

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana memastikan pembangunan Stadion Gelora Daha Jayati ditargetkan rampung pada 2027.

Namun, Pemkab Kediri akan berkonsultasi dengan PSSI agar stadion yang berada di Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan itu bisa difungsikan sementara pada musim 2026/2027 sambil menunggu tahapan pembangunan berikutnya selesai.

"Kami akan konsultasi dengan PSSI. Kira-kira standar minimalnya apa dulu untuk 2026, karena 2027 pembangunan terus dilanjutkan," kata Hanindhito dikutip dari laman resmi I.League, Selasa (23/6).

Saat ini, Stadion GDJ memasuki tahap ketiga pembangunan. Pada fase tersebut, pekerjaan difokuskan pada pemasangan atap stadion.

Pembangunan tahap ketiga dijadwalkan berlangsung selama 180 hari atau enam bulan, mulai 3 Juni hingga 29 November 2026.

Selain pemasangan atap, pengerjaan juga mencakup pengembangan kawasan stadion, termasuk pembangunan akses jalan yang nantinya digunakan para suporter.

Sesuai rencana, pembangunan tahap keempat akan dilanjutkan pada 2027 dengan pekerjaan meliputi pembangunan jalan kawasan stadion, pemasangan lampu, serta penambahan 10 ribu kursi penonton.