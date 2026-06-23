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JPNN.com Jatim Olahraga Persebaya Siapkan Laga Spesial HUT ke-99, Calon Lawan Masih Dirahasiakan

Persebaya Siapkan Laga Spesial HUT ke-99, Calon Lawan Masih Dirahasiakan

Selasa, 23 Juni 2026 – 09:24 WIB
Persebaya Siapkan Laga Spesial HUT ke-99, Calon Lawan Masih Dirahasiakan - JPNN.com Jatim
Arsip - Pesepakbola Persebaya Surabaya Francisco Rivera melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Persita Tangerang dalam laga pekan ke-26 BRI Super League 2025/2026 di Stadion GBT Surabaya, Sabtu (4/4/2026) malam. (ANTARA/Rizal Hanafi)

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Manajemen Persebaya Surabaya segera menggelar laga uji coba pramusim sebagai persiapan menghadapi kompetisi BRI Super League 2026/2027.

Salah satu agenda pramusim tersebut juga akan menjadi bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-99 Persebaya.

Media Officer Persebaya Jonathan Yohvinno membenarkan rencana tersebut. Namun, hingga kini manajemen masih merahasiakan calon lawan yang akan menghadapi Bajul Ijo.

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"Memang benar ada uji coba, sama siapanya (klub) tunggu resminya," kata Vino, sapaan akrab Jonathan, Senin (22/6).

Menurut dia, manajemen saat ini masih mempertimbangkan beberapa opsi lawan untuk laga pramusim.

“Dalam waktu dekat akan segera kami umumkan,” ujarnya.

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Selain agenda uji coba, Persebaya juga belum memastikan jadwal latihan perdana karena masih menunggu keputusan pelatih Bernardo Tavares.

Karena itu, manajemen meminta Bonek dan Bonita untuk menunggu pengumuman resmi terkait program persiapan tim menyambut musim baru.

Persebaya Surabaya akan menggelar laga pramusim jelang BRI Super League 2026/2027. Salah satunya menjadi bagian perayaan HUT ke-99 Bajul Ijo.
Sumber Antara
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TAGS   Persebaya laga pramusim HUT Persebaya laga pramusim persebaya BRI Super League Bernardo Tavares ramadhan sananta berita liga 1

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