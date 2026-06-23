Persebaya Siapkan Laga Spesial HUT ke-99, Calon Lawan Masih Dirahasiakan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Manajemen Persebaya Surabaya segera menggelar laga uji coba pramusim sebagai persiapan menghadapi kompetisi BRI Super League 2026/2027.

Salah satu agenda pramusim tersebut juga akan menjadi bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-99 Persebaya.

Media Officer Persebaya Jonathan Yohvinno membenarkan rencana tersebut. Namun, hingga kini manajemen masih merahasiakan calon lawan yang akan menghadapi Bajul Ijo.

"Memang benar ada uji coba, sama siapanya (klub) tunggu resminya," kata Vino, sapaan akrab Jonathan, Senin (22/6).

Menurut dia, manajemen saat ini masih mempertimbangkan beberapa opsi lawan untuk laga pramusim.

“Dalam waktu dekat akan segera kami umumkan,” ujarnya.

Selain agenda uji coba, Persebaya juga belum memastikan jadwal latihan perdana karena masih menunggu keputusan pelatih Bernardo Tavares.

Karena itu, manajemen meminta Bonek dan Bonita untuk menunggu pengumuman resmi terkait program persiapan tim menyambut musim baru.