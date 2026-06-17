Persebaya Resmi Datangkan 5 Pemain Baru, Ada 3 Mantan Bintang PSM Makassar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Manajemen Persebaya Surabaya resmi mengumumkan kedatangan lima pemain lokal baru untuk memperkuat skuad menghadapi kompetisi musim 2026/2027.

Kelima pemain tersebut adalah kiper Reza Arya Pratama, bek Syahrul Lasinari, gelandang Dicky Kurniawan, penyerang Ricky Pratama, dan bek kiri Yusuf Meilana.

Pengenalan para pemain anyar itu dilakukan melalui video singkat yang diunggah akun Instagram resmi Persebaya, Selasa (16/6).

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"Mereka berlima hari ini sah menjadi pemain Persebaya. Sebelumnya, kelima pemain tersebut sudah melakoni serangkaian tes medis," tulis manajemen klub.

Pada bursa transfer kali ini, Persebaya cukup agresif dengan mendatangkan tiga pemain yang sebelumnya memperkuat PSM Makassar, yakni Reza Arya Pratama, Syahrul Lasinari, dan Ricky Pratama.

Selain itu, Green Force juga memulangkan putra asli Surabaya, Dicky Kurniawan, yang sebelumnya berseragam Persijap Jepara.

Sementara itu, sektor bek sayap kiri diperkuat Yusuf Meilana yang musim lalu bermain bersama Bali United dan Persik Kediri.

Manajemen Persebaya berharap kelima rekrutan anyar tersebut bisa segera beradaptasi dan memberikan kontribusi maksimal untuk tim.