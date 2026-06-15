Dari Warung Kopi ke Arena Prestasi, HGI Dukung Transformasi Domino Lewat Piala Wali Kota

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Higgs Games Island (HGI) menegaskan komitmennya dalam mendukung perkembangan olahraga pikiran tradisional Indonesia dengan menjadi sponsor resmi Piala Wali Kota Surabaya 2026.

Turnamen domino resmi yang digelar di HI Tech Mall Surabaya itu diselenggarakan oleh PORDI Surabaya dengan dukungan KONI Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya.

Ajang tersebut diikuti lebih dari 500 peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur. Turnamen ini menjadi wadah kompetisi bagi para pemain domino sekaligus menunjukkan permainan tradisional yang telah lama akrab di tengah masyarakat dapat berkembang menjadi olahraga yang dimainkan secara terorganisir dan profesional.

Ketua PORDI Jawa Timur Muhammad Alyas menilai perkembangan domino sebagai cabang olahraga prestasi menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, peningkatan jumlah peserta, semakin banyaknya turnamen resmi yang digelar, serta dukungan pemerintah daerah dan organisasi olahraga menjadi indikator bahwa domino semakin diterima sebagai olahraga yang mengandalkan strategi, keterampilan, dan kerja sama tim.

“Kehadiran ratusan peserta dalam Piala Wali Kota Surabaya 2026 menjadi bukti bahwa olahraga domino terus berkembang dan mendapat tempat di tengah masyarakat sebagai aktivitas kompetitif yang sehat dan positif,” ujar Alyas, Minggu (16/6).

Hal senada disampaikan Ketua KONI Surabaya Arderio Hukom. Dia menilai kolaborasi antara organisasi olahraga, pemerintah daerah, komunitas, dan sektor swasta menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem domino yang profesional dan berkelanjutan.

“Hari ini kita melihat domino dapat tumbuh menjadi olahraga yang membanggakan sekaligus memiliki nilai industri. Kehadiran HGI dalam Piala Wali Kota Surabaya 2026 menjadi contoh nyata bagaimana dukungan sektor swasta dapat mempercepat pertumbuhan olahraga berbasis komunitas menuju olahraga prestasi,” katanya.