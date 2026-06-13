Persebaya Rilis Jersey Anniversary 99 Tahun Menuju Satu Abad

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kecintaan terhadap Persebaya tak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada yang tumbuh sejak kecil, ada yang lahir dari pengalaman mendukung di tribun, dan ada pula yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Semangat itulah yang diangkat dalam peluncuran Persebaya 99th Anniversary Jersey, edisi spesial yang dirilis AZA untuk merayakan perjalanan panjang klub kebanggaan Kota Pahlawan menuju usia satu abad.

Mengusung tema 99 Alasan Mencintai Persebaya, jersey tersebut menjadi simbol dari ribuan cerita yang menyatukan Persebaya dengan Bonek dan Bonita selama hampir satu abad.

Senior Manager Brand AZA dan Persebaya Store Arif Rahman Hakim mengatakan setiap pendukung memiliki alasan tersendiri dalam mencintai Bajol Ijo.

"Setiap orang memiliki alasan berbeda untuk mencintai Persebaya. Pesan itulah yang coba kami angkat lewat jersey ini," ujar Arif dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/6).

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Menurut dia, jersey anniversary ke-99 ini tidak hanya menjadi produk apparel, tetapi juga representasi perjalanan panjang klub menuju usia 100 tahun.