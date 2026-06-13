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Dendy Sulistyawan: Ini Panggilan Jiwa, Saatnya Membawa Persela Berjaya Lagi

Sabtu, 13 Juni 2026 – 14:31 WIB
Dendy Sulistyawan: Ini Panggilan Jiwa, Saatnya Membawa Persela Berjaya Lagi - JPNN.com Jatim
Pesepak bola Dendi Sulistyawan memakai kostum Persela Lamongan edisi HUT ke-59 usai resmi bergabung dengan tim di Lamongan, Jawa Timur, Jumat (12/6/2026). Mantan pemain tim nasional Indonesia asal Lamongan itu diproyeksikan menjadi bagian dari upaya Persela membangun tim yang kompetitif untuk mengincar promosi ke Super League musim 2026/2027. (ANTARA/HO-Tim Persela)

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Dendy Sulistyawan mengaku kepulangannya ke Persela Lamongan bukan sekadar keputusan profesional sebagai pesepak bola.

Mantan pemain Timnas Indonesia itu menyebut langkah kembali memperkuat klub asal daerah kelahirannya merupakan sebuah panggilan jiwa.

“Alhamdulillah senang, akhirnya setelah kurang lebih tujuh tahun bisa kembali lagi membela tim asal kelahiran saya,” kata Dendy, Jumat (12/6).

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Pemain berusia 29 tahun itu menilai Persela memiliki tempat istimewa dalam perjalanan kariernya. Dari klub berjuluk Laskar Joko Tingkir itulah dia memulai langkah hingga mampu berkarier di Liga 1 dan menembus Timnas Indonesia.

“Saya menganggap ini adalah panggilan jiwa. Saya dulu lahir dari Persela sebelum sampai bisa ke tim elite Liga 1 dan level nasional,” ujarnya.

Dendy berharap kepulangannya bisa membantu Persela bangkit setelah beberapa musim terakhir masih berjuang di kasta kedua sepak bola nasional. Menurut dia, sudah saatnya memberikan kontribusi untuk klub yang membesarkan namanya.

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“Ini saatnya saya untuk pulang dan kembali lagi membawa kejayaan Persela,” katanya.

Sementara itu, pelatih Persela Bima Sakti menegaskan timnya tengah membangun kembali identitas dan karakter khas Laskar Joko Tingkir untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027.

Dendy Sulistyawan mengaku kepulangannya ke Persela Lamongan merupakan panggilan jiwa. Dia bertekad membawa Laskar Joko Tingkir kembali berjaya.
Sumber Antara
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TAGS   dendy sulistyawan Persela Persela Lamongan liga 2 BRI Super League pegadaian championship Bima Sakti

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