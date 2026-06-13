Persela Pulangkan Dendy Sulistyawan, Misi Bangkit dengan Kekuatan Putra Daerah

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Persela Lamongan resmi memulangkan pesepak bola asal Lamongan, Dendy Sulistyawan, untuk memperkuat skuad menghadapi kompetisi musim 2026/2027.

Kehadiran mantan pemain timnas Indonesia itu menjadi bagian dari upaya manajemen mengembalikan identitas Laskar Joko Tingkir sebagai tim yang bertumpu pada kekuatan putra daerah.

Direktur Bisnis Persela Praditya Aditya memastikan kesepakatan kontrak dengan Dendy telah tercapai.

“Ya, Dendy alhamdulillah sudah deal kami kontrak untuk musim depan,” kata Praditya, Jumat.

Menurut dia, perekrutan Dendy bukan semata-mata untuk menambah kualitas tim, melainkan juga menghidupkan kembali karakter Persela yang selama ini lekat dengan pemain asli Lamongan.

“Ruh atau nyawa tim Persela adalah pemain putra daerah. Untuk itu kami ingin karakter tim kembali,” ujarnya.

Praditya menilai pemain lokal memiliki ikatan emosional yang kuat terhadap klub sehingga mampu menghadirkan motivasi dan daya juang lebih tinggi saat berada di lapangan.

“Pemain putra daerah mempunyai daya juang tinggi terhadap klub kelahirannya. Semangat itu yang kami harapkan bisa menjadi pemicu bagi pemain lainnya,” tuturnya.