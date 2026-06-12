Arema FC Resmi Lepas Dedik Setiawan, Akhiri Kebersamaan 1 Dekade dengan Singo Edan

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC resmi melepas penyerang senior Dedik Setiawan setelah masa kontraknya berakhir. Perpisahan ini mengakhiri kebersamaan hampir satu dekade antara pemain asal Malang tersebut dengan klub berjuluk Singo Edan.

General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan loyalitas Dedik selama membela klub kebanggaan Aremania itu.

"Dedik Setiawan adalah sosok yang tumbuh bersama Arema FC, hampir sepuluh tahun dia memberikan tenaga, pikiran, dan hatinya untuk klub ini. Atas nama manajemen kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua pengorbanan dan kontribusinya untuk Arema FC," kata Yusrinal, Kamis (11/6).

Pria yang akrab disapa Inal itu menegaskan manajemen berterima kasih atas seluruh kontribusi yang telah diberikan sang pemain.

Berdasarkan data Transfermarkt, Dedik mulai memperkuat Arema FC sejak musim 2016/2017.

Selama berseragam Singo Edan, mantan pemain Timnas Indonesia tersebut mencatatkan 206 penampilan dengan torehan 51 gol dan 21 assist di berbagai kompetisi resmi.

Namun, pada musim 2025/2026, kontribusinya menurun. Pemain berusia 31 tahun itu hanya tampil dalam 11 pertandingan tanpa mencetak gol maupun assist.

Meski demikian, Dedik tetap menjadi bagian penting dalam sejarah Arema FC. Dia turut mengantar klub meraih empat gelar Piala Presiden dan satu trofi Piala Indonesia.