Madura United Tunjuk Eks Pelatih Arema FC Ze Gomes, Siap Rombak Tim Besar-besaran

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Madura United FC resmi menunjuk pelatih asal Portugal Jose Manuel Gomes da Silva atau Ze Gomes sebagai nahkoda baru tim untuk menghadapi kompetisi Super League musim 2026/2027.

Kehadiran mantan pelatih Arema FC tersebut menjadi langkah awal Laskar Sape Kerrab dalam melakukan pembenahan tim setelah menjalani musim yang penuh tantangan.

Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu (PBMB) Annisa Zhafarina mengatakan manajemen optimistis Ze Gomes mampu membawa Madura United tampil lebih kompetitif pada musim mendatang.

"Selamat datang Coach Jose Manuel Gomes da Silva. Kami percaya di tangan nakhoda yang tepat, tim dari pulau yang garang ini akan 'ngerrab' lebih cepat lagi," kata Annisa dalam keterangan resminya, Rabu (10/6).

Menurut Annisa, Ze Gomes bukan sosok asing bagi sepak bola Indonesia karena sebelumnya pernah menangani Arema FC.

Manajemen menilai pengalaman pelatih asal Portugal tersebut menjadi modal penting untuk membangun kembali kekuatan Madura United.

Putri Presiden Klub Madura United itu juga menegaskan pihaknya memberikan kepercayaan penuh kepada Ze Gomes dalam mengelola tim, termasuk menentukan kebutuhan pemain untuk musim depan.

"Manajemen sepakat memberikan kewenangan seluas-luasnya dalam mengelola tim ini," ujarnya.