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Madura United Pertahankan 3 Kiper, 2 Penjaga Gawang Dipastikan Hengkang

Kamis, 11 Juni 2026 – 13:38 WIB
Madura United Pertahankan 3 Kiper, 2 Penjaga Gawang Dipastikan Hengkang - JPNN.com Jatim
Dokumen kegiatan latihan penjaga gawang Madura United FC pada musim kompetisi Liga 1 2025-2026 (ANTARA/ HO-MO Madura United)

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Madura United FC memastikan mempertahankan tiga penjaga gawang untuk mengarungi kompetisi Super League musim 2026/2027.

Ketiga kiper tersebut adalah Moch Diky, Adhitya Harlan, dan Rendy Razzaqu yang dinilai masih layak menjadi bagian dari skuad Laskar Sape Kerrap berdasarkan hasil evaluasi tim.

Direktur PT Polana Bola Madura Bersatu (PBMB) Annisa Zhafarina mengatakan keputusan mempertahankan ketiga pemain tersebut diambil setelah manajemen menilai performa dan dedikasi mereka selama musim lalu.

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“Ketiga penjaga gawang telah diputuskan oleh manajemen klub untuk tetap bersama Madura United dalam mengarungi kompetisi Super League 2026/2027,” kata Annisa, Rabu (10/6).

Menurut dia, manajemen telah menawarkan kontrak baru kepada ketiga pemain tersebut.

Dari tiga nama yang dipertahankan, Adhitya Harlan dan Rendy Razzaqu telah menyatakan kesediaan untuk menandatangani kontrak baru.

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Sementara itu, proses perpanjangan kontrak Moch Diky masih berlangsung.

“Dua di antaranya telah menyatakan bersedia menandatangani kontrak untuk menjadi bagian dari Madura United musim 2026/2027, yakni Adhitya Harlan dan Rendy Razzaqu, sedangkan Moch Diky masih dalam proses,” ujarnya.

Madura United mempertahankan tiga kiper untuk Super League 2026/2027. Sementara Miswar Saputra dan Satrio Azhar dipastikan tidak masuk skuad musim depan.
Sumber Antara
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TAGS   madura united pemain Madura United kiper madura united Liga 1 Indonesia berita liga 1 BRI Super League Moch Diky

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