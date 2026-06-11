Persebaya Pertahankan Ernando Ari, Sembilan Pemain Resmi Dilepas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Manajemen Persebaya Surabaya resmi mempertahankan kiper andalannya Ernando Ari Sutaryadi dengan kontrak jangka panjang untuk menghadapi musim kompetisi 2026/2027.

Kepastian itu diumumkan melalui akun media sosial resmi Persebaya pada Rabu (10/6). Kiper Timnas Indonesia tersebut dipastikan tetap menjadi bagian Bajul Ijo dalam beberapa musim ke depan.

“Persebaya dan Nando telah menandatangani kontrak multiyears,” tulis Persebaya.

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Persebaya menilai Ernando merupakan bagian penting tim sejak bergabung pada 2018 saat masih berusia 16 tahun. Kini, penjaga gawang berusia 24 tahun itu diproyeksikan tetap menjadi andalan di bawah mistar gawang.

Ernando mengaku bersyukur atas kepercayaan yang kembali diberikan manajemen kepadanya.

“Saya sangat bahagia dan bangga karena masih dipercaya menjadi bagian dari Persebaya,” ujar Ernando.

Kiper asal Semarang itu menegaskan akan terus memberikan kemampuan terbaik demi membawa Persebaya meraih prestasi.

“Target saya bersama Persebaya adalah memberikan lebih banyak prestasi dan kebanggaan untuk klub, Kota Surabaya, serta seluruh Bonek dan Bonita,” katanya.