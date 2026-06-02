Pesan Perpisahan Milos Raickovic untuk Persebaya Menarik Perhatian Bonek

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gelandang asal Montenegro Milos Raickovic menyampaikan salam perpisahan setelah dipastikan tidak lagi menjadi bagian dari Persebaya Surabaya pada musim depan.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Milos mengaku bersyukur pernah menjadi bagian dari Bajol Ijo dan menyebut pengalaman tersebut sebagai salah satu momen berharga dalam kariernya.

"Saya ingin berterima kasih kepada semua orang di klub (kecuali satu orang) atas dukungan, kepercayaan, dan momen-momen yang kita lewati bersama selama saya di Persebaya. Merupakan kehormatan dan keistimewaan bisa mengenakan jersei Persebaya," tulis Milos melalui akun Instagram milos_rai, Senin (1/6).

Pemain berusia 32 tahun itu mengatakan selalu berusaha memberikan kemampuan terbaiknya selama membela Persebaya. Dia juga merasa bangga atas perjalanan yang telah dilalui bersama klub kebanggaan arek-arek Suroboyo tersebut sepanjang musim lalu.

Milos secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Bonek dan Bonita yang menurutnya selalu memberikan dukungan luar biasa kepada tim.

"Terima kasih khusus kepada Bonek dan Bonita. Bermain di depan kalian adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan," ujarnya.

Menurut Milos, Persebaya merupakan klub besar yang layak meraih prestasi lebih baik pada masa mendatang. Dia optimistis Bajol Ijo mampu meraih kesuksesan dan trofi pada musim-musim berikutnya.

"Persebaya adalah klub hebat yang selalu layak mendapatkan hasil terbaik dan saya yakin masa depan akan membawa kesuksesan dan trofi," katanya.