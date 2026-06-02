Arema FC Resmi Berpisah dengan Valdeci Moreira, Catat 5 Gol dan 4 Assist

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC resmi berpisah dengan gelandang serang asal Brasil, Valdeci Moreira, setelah memutuskan tidak memperpanjang kontraknya yang berakhir pada 31 Mei 2026.

General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengatakan manajemen mengapresiasi dedikasi dan kontribusi yang diberikan pemain berusia 31 tahun tersebut selama membela Singo Edan pada musim 2025/2026.

"Atas nama manajemen Arema FC, kami mengucapkan terima kasih kepada Valdeci Moreira atas dedikasi, kerja keras, dan kontribusi yang telah diberikan selama membela tim," kata Yusrinal yang akrab disapa Inal, Senin (1/6).

Menurut dia, Moreira menjadi salah satu pemain yang berperan penting dalam menghidupkan lini tengah Arema FC melalui kreativitas dan kemampuannya membangun serangan.

Selama musim 2025/2026, pemain asal Brasil itu tampil dalam 26 pertandingan dengan torehan lima gol dan empat assist.

Gol terakhir Moreira untuk Arema FC tercipta saat Singo Edan menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 3-1 pada laga pekan terakhir Super League 2025/2026 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang.

Inal menilai Moreira selalu menunjukkan profesionalisme dan dedikasi tinggi selama menjadi bagian dari Arema FC.

"Valdeci menjadi bagian penting dalam upaya tim di setiap pertandingan yang dijalani," ujarnya.