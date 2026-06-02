Persebaya Pertahankan Jefferson Silva, Bek Brasil yang Tak Pernah Absen Sejak Datang

Selasa, 02 Juni 2026 – 08:43 WIB
Arsip - Pesepak bola Persebaya Surabaya Jefferson SIlva (tengah) melewati adangan pesepak bola Persik Kediri Ernesto Gomez (kanan) pada pertandingan BRI Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (23/5/2026). Antara Jatim/Rizal Hanafi/abs

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya resmi mempertahankan bek kiri asal Brasil Jefferson Silva untuk menghadapi kompetisi musim depan. Manajemen Bajol Ijo memberikan kontrak satu musim dengan opsi perpanjangan satu musim kepada pemain berusia 28 tahun tersebut.

Pengumuman perpanjangan kontrak Jefferson disampaikan melalui akun Instagram resmi Persebaya, Senin (1/6).

Dalam unggahan bertema pencarian pemain yang dipertahankan musim depan itu, Persebaya menegaskan bahwa Jefferson masih menjadi bagian dari Green Force.

"Persebaya secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak Jefferson," tulis akun resmi klub.

Manajemen menyebut keputusan mempertahankan Jefferson tidak lepas dari kontribusinya sejak bergabung pada pertengahan musim lalu.

Meski datang di tengah kompetisi, pemain bernama lengkap Jefferson Silva Santos itu langsung menjadi pilihan utama di sektor kiri pertahanan.

Dia mencatatkan 17 penampilan dan selalu dimainkan dalam setiap pertandingan yang dijalani bersama Persebaya.

Tak hanya solid saat bertahan, Jefferson juga berkontribusi dalam membantu serangan tim dengan mencetak satu gol dan tiga assist sepanjang musim.

