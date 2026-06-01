Kontrak Rivera Diperpanjang 3 Musim, Tavares Beber Alasan Persebaya Mempertahankannya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menyambut positif keputusan manajemen yang memperpanjang kontrak gelandang asal Meksiko Francisco Rivera untuk tiga musim ke depan.

Menurut pelatih asal Portugal itu, Rivera merupakan salah satu pemain paling penting dalam skuad Bajol Ijo sepanjang musim 2025/2026.

"Rivera adalah pemain spesial bagi Persebaya. Sejak Januari, performanya sangat konsisten, baik lewat gol maupun assist yang dia ciptakan untuk tim," kata Tavares, Senin (1/6).

Dia menilai perpanjangan kontrak tersebut menjadi langkah strategis bagi Persebaya dalam menyongsong kompetisi musim depan.

Kontribusi Rivera dinilai sangat besar sebagai motor serangan tim melalui kemampuannya menciptakan peluang, mengalirkan bola, hingga mencetak gol.

Sepanjang musim 2025/2026, pemain berusia 31 tahun itu tampil dalam 30 pertandingan dengan koleksi 13 gol dan 10 assist. Catatan impresif tersebut mengantarkan Rivera masuk dalam jajaran Best XI Super League 2025/2026.

"Statistik itu menunjukkan kontribusinya sangat besar untuk tim. Selain itu, dia juga masuk dalam Best XI liga. Itu menjadi bukti kualitas dan konsistensinya sepanjang musim," ujarnya.

Menurut dia, keputusan mempertahankan Rivera bukan hanya karena kontribusinya di lapangan, tetapi juga faktor kepemimpinan yang dimiliki sang pemain.