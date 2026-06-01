Timnas All Star Meriahkan Super Copa 100 Tahun Gontor, Santri Belajar Sportivitas

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Bintang sepak bola nasional mewarnai laga pembuka Super Copa 100 Tahun Pondok Modern Darussalam (PMDG) Gontor di Stadion Pondok Gontor, Ponorogo, Sabtu (31/5).

Laga eksibisi yang mempertemukan Timnas All Star melawan Gontor FC itu menyedot perhatian ribuan penonton. Sejumlah nama besar sepak bola nasional turut ambil bagian, di antaranya Ferdinand Sinaga, Selvio Escobar, Bagus Kahfi, Bagas Kaffa, hingga King Polo.

Ketua Umum Panitia Peringatan 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor, Hamid Fahmy Zarkasyi, mengatakan kehadiran para pemain tersebut bukan sekadar memeriahkan turnamen, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi para santri.

Baca Juga: Tigers Football Academy dan Arema FC Women Kuasai Hydroplus Soccer League Surabaya

“Santri belajar sportivitas dalam gelaran Super Copa 100 Tahun Pondok Gontor,” ujar Hamid, Minggu (1/6).

Menurut dia, para santri dapat mengambil banyak pelajaran dari perjalanan karier, kedisiplinan, hingga perjuangan para pemain yang pernah berkiprah di level tertinggi sepak bola nasional.

“Kami ingin menunjukkan kepada para santri siapa pun bisa berprestasi di bidangnya masing-masing. Yang penting dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab,” katanya.

Baca Juga: SBI Students Tournament Surabaya Jadi Ajang Aman dan Nyaman bagi Atlet Muda

Hamid menyebut olahraga bukan sesuatu yang bisa dipandang sebelah mata, bahkan olahraga dapat menjadi salah satu jalan pengabdian dan dakwah bagi para santri setelah lulus dari pesantren.

Dia mencontohkan sejumlah alumni Gontor yang sukses berkarier di bidang olahraga, termasuk menjadi pelatih profesional.