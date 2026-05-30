Francisco Rivera Tetap Berseragam Persebaya Selama 3 Musim

Sabtu, 30 Mei 2026 – 12:37 WIB
Arsip - Pesepakbola Persebaya Surabaya Francisco Rivera melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Persita Tangerang dalam laga pekan ke-26 BRI Super League 2025/2026 di Stadion GBT Surabaya, Sabtu (4/4/2026) malam. (ANTARA/Rizal Hanafi)

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Manajemen Persebaya resmi memperpanjang kontrak gelandang asing asal Meksiko Francisco Rivera selama tiga musim. 

Kepastian itu diumumkan melalui unggahan akun Instagram resmi Persebaya @officialpersebaya yang menampilkan video pernyataan Rivera terkait komitmennya bersama Bajol Ijo.

Dalam video tersebut, pemain yang akrab disapa Cachis itu mengaku senang bisa tetap berseragam Persebaya dan siap memberikan kontribusi lebih besar musim depan.

“Saya sangat senang bisa bertahan di Persebaya. Terima kasih untuk Bonek dan Bonita atas dukungannya,” ujar Rivera.

Manajemen Persebaya menyebut Rivera menjadi salah satu pemain kunci sepanjang musim 2025/2026 karena tampil produktif dalam mencetak gol maupun assist.

Selain itu, klub juga mengungkapkan Rivera tengah mengikuti kursus bahasa Indonesia sebagai bentuk adaptasi dan kedekatannya dengan lingkungan klub serta suporter.

“Cachis sudah menandatangani kontrak bersama Persebaya untuk tiga tahun ke depan,” tulis akun resmi Persebaya.

Manajemen berharap Rivera kembali dalam kondisi terbaik usai masa libur kompetisi dan mampu membantu Persebaya bersaing di papan atas musim depan.

Sumber Antara
