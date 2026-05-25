JPNN.com

JPNN.com Jatim Olahraga Bruno Paraiba Pamit Tinggalkan Persebaya, Begini Pesan Perpisahannya

Bruno Paraiba Pamit Tinggalkan Persebaya, Begini Pesan Perpisahannya

Senin, 25 Mei 2026 – 09:34 WIB
Bruno Paraiba Pamit Tinggalkan Persebaya, Begini Pesan Perpisahannya - JPNN.com Jatim
Pesepak bola Persebaya Surabaya Bruno Paraiba (atas) melewati adangan pesepak bola Persik Kediri Jon Toral (bawah) saat pertandingan BRI Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (23/5/2026). ANTARA FOTO/Rizal Hanafi/agr

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemain asing asal Brasil, Bruno Paraiba resmi berpisah dengan Persebaya Surabaya untuk menghadapi kompetisi BRI Super League 2026/2027.

Kepastian tersebut disampaikan Bruno melalui unggahan di akun Instagram pribadinya setelah kompetisi musim ini berakhir.

Melalui akun @brunoparaiba9, striker berusia 31 tahun itu mengucapkan terima kasih kepada seluruh suporter dan manajemen Persebaya atas dukungan selama lima bulan terakhir.

Baca Juga:

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua suporter dan semua yang menjadi bagian dari Persebaya,” tulis Bruno.

Penyerang asal Brasil itu mengaku sempat mengalami cedera pada Januari 2026 sehingga harus menepi hampir dua bulan.

Meski demikian, Bruno menyebut tetap berusaha memberikan kontribusi terbaik selama masa pemulihan.

Baca Juga:

Menurut dia, keputusan tidak melanjutkan kerja sama diambil setelah berdiskusi dengan pelatih dan manajemen klub.

“Setelah berbicara dengan pelatih dan manajemen, diputuskan bahwa klub tidak melanjutkan kerja sama dengan saya,” ujarnya.

Bruno Paraiba resmi berpisah dengan Persebaya Surabaya seusai kompetisi BRI Super League 2025/2026 berakhir.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Bruno Paraiba Persebaya BRI Super League berita liga 1 Liga 1 Indonesia

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU