Bruno Paraiba Pamit Tinggalkan Persebaya, Begini Pesan Perpisahannya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemain asing asal Brasil, Bruno Paraiba resmi berpisah dengan Persebaya Surabaya untuk menghadapi kompetisi BRI Super League 2026/2027.

Kepastian tersebut disampaikan Bruno melalui unggahan di akun Instagram pribadinya setelah kompetisi musim ini berakhir.

Melalui akun @brunoparaiba9, striker berusia 31 tahun itu mengucapkan terima kasih kepada seluruh suporter dan manajemen Persebaya atas dukungan selama lima bulan terakhir.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua suporter dan semua yang menjadi bagian dari Persebaya,” tulis Bruno.

Penyerang asal Brasil itu mengaku sempat mengalami cedera pada Januari 2026 sehingga harus menepi hampir dua bulan.

Meski demikian, Bruno menyebut tetap berusaha memberikan kontribusi terbaik selama masa pemulihan.

Menurut dia, keputusan tidak melanjutkan kerja sama diambil setelah berdiskusi dengan pelatih dan manajemen klub.

“Setelah berbicara dengan pelatih dan manajemen, diputuskan bahwa klub tidak melanjutkan kerja sama dengan saya,” ujarnya.