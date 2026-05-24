Junior Brandao Bawa Madura United Tumbangkan PSM Makassar di Laga Terakhir

Minggu, 24 Mei 2026 – 13:08 WIB
Laga Madura melawan PSM Makassar di Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur, Sabtu (23/5/2026) (ANTARA/ HO-MO Madura United)

jatim.jpnn.com, BANGKALAN - Madura United FC menutup Super League 2025/2026 dengan kemenangan manis setelah menaklukkan PSM Makassar 2-0 di Stadion Gelora Bangkalan, Sabtu (23/5). Dua gol kemenangan tuan rumah diborong Junior Brandao.

Madura United langsung tampil agresif sejak menit awal. Peluang cepat sempat tercipta melalui Lulunha dan Brandao, tetapi belum membuahkan hasil.

PSM mencoba mengimbangi permainan lewat serangan balik. Namun, upaya tim tamu berkali-kali dipatahkan lini pertahanan Madura United.

Meski mendominasi permainan, Madura baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-42.

Junior Brandao mencetak gol setelah memanfaatkan bola tepisan kiper PSM Makassar. Gol tersebut membuat Madura United unggul 1-0 hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, PSM meningkatkan intensitas serangan demi mengejar ketertinggalan. Peluang emas sempat didapat Rasyid Bakri lewat sundulan kepala. Namun, bola gagal menemui sasaran.

Madura United kemudian menghukum PSM melalui serangan balik cepat.

Berawal dari tendangan sudut Taufani, Pedro Monteiro mengarahkan bola ke depan gawang sebelum disambut sundulan akurat Junior Brandao pada menit ke-53. Gol kedua itu memastikan kemenangan Madura United.

Dua gol Junior Brandao membawa Madura United mengalahkan PSM Makassar 2-0 pada laga terakhir BRI Super League.
Sumber Antara
